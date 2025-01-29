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Anneannesini öldüren Bedirhan Şener'e istenen ceza belli oldu

Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla öldüren, eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in yargılandığı davada savcı esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 16:15, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 16:16
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Anneannesini öldüren Bedirhan Şener'e istenen ceza belli oldu

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Bedirhan Şener, ailesi ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesinden sanık Şener'in cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporun dosyaya geldiğini bildirdi.

Sanık avukatı Can Kızılyar, adli tıp raporunun eksik incelemeye dayalı olduğunu savunarak, müvekkili hakkında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden aldığı raporu dosyaya sundu.

Kızılyar, adli tıptan yeniden rapor istenmesini talep etti.

Avukat beyanının ardından Mahkeme Başkanı, esasa ilişkin görüşünü açıklaması için savcıya söz verdi.

Savcı, mütalaasında, Şener'in anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürdüğünü, annesi Berrin Şener'i ise öldürmeye teşebbüs ettiğini belirtti.

Şener'in "üst soya karşı kasten öldürme", "üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep eden savcı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatının yeniden rapor alınması talebini reddetti.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 27 Şubat'a erteledi.

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