TRT spikeri Erdoğan Arıkan'dan iyi haber geldi

TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında oynanan Keçiörengücü-Sakaryaspor maçının ardından kalp krizi geçirmiş ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Bir hafta boyunca hastanede tedavi gören Arıkan, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

TABURCU OLDUKTAN SONRA AÇIKLAMADA BULUNDU

Hastaneden taburcu olduktan sonra açıklamalarda bulunan Arıkan, "Bu sürecin başından beri beni hiç yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim. Bütün taraftarların gösterdiği sevgiye de çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandım" şeklinde konuştu.