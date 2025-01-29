TRT spikeri Erdoğan Arıkan'dan iyi haber geldi
Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlatırken kalp krizi geçiren ünlü spor spikeri Erdoğan Arıkan, bir haftalık yoğun bakım sürecinin ardından hastaneden taburcu oldu
TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında oynanan Keçiörengücü-Sakaryaspor maçının ardından kalp krizi geçirmiş ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Bir hafta boyunca hastanede tedavi gören Arıkan, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
TABURCU OLDUKTAN SONRA AÇIKLAMADA BULUNDU
Hastaneden taburcu olduktan sonra açıklamalarda bulunan Arıkan, "Bu sürecin başından beri beni hiç yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim. Bütün taraftarların gösterdiği sevgiye de çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandım" şeklinde konuştu.
TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan tedavi gördüğü hastaneden taburcu ediliyor.TRT Spor (@trtspor) January 29, 2025
🗣️Erdoğan Arıkan: Bu sürecin başından beri beni hiç yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim. Bütün taraftarların gösterdiği sevgiye de çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandım. pic.twitter.com/vPOAlgGss9