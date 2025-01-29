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Camiye torpil atan şahıs yakalandı

Elazığ'da namaz kılındığı esnada bir camiye torpil atan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Herhangi bir ideolojik veya terör bağlantısı olmadığı belirlenen şahıs, ifadesinde torpili şaka amacıyla attığını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 16:27, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 20:03
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Camiye torpil atan şahıs yakalandı

Olay, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi'nde bulunan Kışla Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, ikindi namazının farzı kılındığı esnada içeri girerek iki adet torpil attı. Torpilin biri patlarken, diğeri ise patlamadı. Patlamayla birlikte cemaat bir anda irkilerek büyük panik yaşadı. Namazı bırakan bazı vatandaşlar yanan halıyı su dökerek söndürdü. Dışarı çıkan vatandaşlar kaçan şahsı kovalamaya başladı fakat yakalayamadı. Olayın hemen ardından bölgeye gelen ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Çalışma sonrasında yaşı küçük olduğu tespit edilen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde torpili şaka amacıyla attığını beyan eden şahıs hakkında 'kamu malına zarar verme' suçundan adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "27.01.2025 günü saat 15.25 sıralarında Mustafapaşa Mahallesi Fikret Memişoğlu Caddesi Kumlu Sokak No:26 sayılı Kışla Camii'ne ikindi namazı kılındığı esnada torpil atıldığı bilgisi edinilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin yaşı küçük şahıs olduğu tespit edilerek yakalaması yapılmıştır. Şüpheli şahıs ile yapılan görüşmede torpili şaka amacıyla attığını beyan etmiş; şahıs hakkında yapılan incelemelerde herhangi bir ideolojik veya terör bağlantısı olmadığı anlaşılmıştır. Yaşı küçük şahıs, cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alınarak, hakkında 'kamu malına zarar verme' suçundan adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

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