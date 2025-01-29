İstanbul'da tüm binalarda yangın denetimi yapılacak

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının ardından İstanbul Valiliği, yangın güvenliğiyle ilgili önemli bir adım attı. Valilik tarafından yayımlanan genelgeye göre, İstanbul'daki tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin yangın mevzuatına uygunluğu denetlenecek.

Denetimler, ilçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda oluşturulacak komisyonlar tarafından gerçekleştirilecek. Komisyonlarda İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve ilgili yetkili kurum temsilcileri yer alacak.

Denetim Süreci:

Kamuya açık alanlar ve işletmeler tespit edilecek.

Yangın mevzuatına uygunluk denetimleri yapılacak.

Eksiklikler tespit edilerek işletme sorumlularına uyarılarda bulunulacak.

Belirlenen sürede eksiklikleri gidermeyen işletmelere cezai işlem uygulanacak ve kapatma kararı alınabilecek.

İstanbul Valiliği, yangın güvenliğine yönelik tedbirlerin sıkı şekilde takip edileceğini vurgularken, işletmelerin gerekli önlemleri zamanında alması gerektiğini belirtti.