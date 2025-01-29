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Öğrencilere tokat atan okul müdürü açığa alındı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde yer alan bir okulun müdürü, öğrencilere tokat attığı gerekçesiyle açığa alındı. Şiddet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 17:07, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 17:17
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Olay, geçen yıl haziran ayında yaşandı. Hilal Şeyhan İlkokulu Müdürü A.D., odasında topladığı öğrencilere sert sözler sarf edip şiddet uyguladı. A.D.'nin öğrencilere, "Pavyon mu lan burası, podyuma mı çıkıyorsunuz okula mı geliyorsunuz belli değil.Her Allah'ın günü birini dövüyorsunuz, her Allah'ın günü sıkıntı çıkarıyorsunuz, her Allah'ın günü küfür, her Allah'ın günü öğretmene diklenme. Derdiniz ne sizin" dediği, ardından sıra dayağı attığı görüldü.

Valilikten açıklama

Valilik açıklamasında, "Uludere İlçesi Hilal Şeyhan İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencilerine fiili ve sözlü şiddet uyguladığı ile ilgili basına düşen video müdürlüğümüze 28 Ocak 2025 tarihinde yansımıştır. Konuyla ilgili okul idaresi ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan bilgiler şu şekildedir; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında özellikle 4'üncü sınıf öğrencilerimiz arasında, bazı velilerin kışkırtması sonucunda aşırı disiplinsizlik benzeri bir durum yaşanmış olup, öğrencilerimiz sıralara vurma ve kurallara uymama gibi davranışlar sergileyerek eğitim ortamını olumsuz etkilemişlerdir. Bu durum, öğretmenlerimize ve ailelerimize karşı saygısızlık seviyesine ulaşarak, eğitim sürecinde aksamalara yol açmıştır. Olayla ilgili olarak, hem öğrencilerle hem de velilerle defalarca görüşmeler yapılmış ancak bu aşırı disiplinsiz davranışların önüne geçilmesi mümkün olmamıştır. Olayın ardından yapılan müdahale, yalnızca öğrencilerin olumsuz davranışlarını kontrol altına almak ve eğitim ortamını düzenlemek, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve nasihat amacı taşımaktadır. Öğrencilere şiddet uygulanmadığı, sözlü uyarılarda bulunulduğu ifade edilmiştir. Müdürlüğümüzce yapılan araştırma sonucunda konuyla ilgili olarak paylaşılan video kaydının geçen yıl yaşandığı tespit edilmiştir. Konu müdürlüğümüze yansıdığı gibi inceleme-soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Müdür A.D.'nin açığa alındığı öğrenildi.

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