Bakan Memişoğlu'ndan atama açıklaması
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in 'Sağlık personeli alımı netleşti mi?' sorusuna, 'Atama sayısı 2-3 hafta içinde' netleşir yanıtını verdi
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 17:19, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 17:24
Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, Sağlık Bakanı Prof.Dr. Kemal Memişoğlu'na 'Bakanlığın personel alım sayısı ve tarihi netleşti mi? sorusunu yöneltti.
'Atama sayısı 2-3 hafta içinde netleşecek'
Bakan Memişoğlu, Üzen'e şu yanıtı verdi: 'Atama sayısı 2-3 hafta içinde netleşecek netleştikten sonra da ilana çıkılacak' yanıtını verdi.
'Maliye Bakanlığı ile görüşmeler devam ediyor'
Sayının, geçen yıl yapılan atamanın üstüne çıkar mı? soruma da, Bakan Memişoğlu, 'Maliye Bakanlığı ile görüşmeler devam ediyor' yanıtını verdi.