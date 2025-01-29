Bakan Memişoğlu'ndan atama açıklaması

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, Sağlık Bakanı Prof.Dr. Kemal Memişoğlu'na 'Bakanlığın personel alım sayısı ve tarihi netleşti mi? sorusunu yöneltti.

'Atama sayısı 2-3 hafta içinde netleşecek'

Bakan Memişoğlu, Üzen'e şu yanıtı verdi: 'Atama sayısı 2-3 hafta içinde netleşecek netleştikten sonra da ilana çıkılacak' yanıtını verdi.

'Maliye Bakanlığı ile görüşmeler devam ediyor'

Sayının, geçen yıl yapılan atamanın üstüne çıkar mı? soruma da, Bakan Memişoğlu, 'Maliye Bakanlığı ile görüşmeler devam ediyor' yanıtını verdi.