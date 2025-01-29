Yaşama Tutunan Patiler Derneği hakkında kapatma talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024/160577 esas numarasıyla yürüttüğü soruşturmada, sokak hayvanlarına yönelik yardım ve sivil toplum faaliyetleri çerçevesinde toplanan bağışların, dernek yöneticileri tarafından kişisel zenginleşme amacıyla kullanıldığı ve suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında dernek tüzel kişiliği ve bazı mama şirketlerinin finansal araç olarak kullanıldığı, sahte faturalar düzenlenerek kamu zararına sebebiyet verildiği iddia edildi.

ELKOYMA KARARI VERİLDİ

MASAK raporunda belirtilen şüpheliler hakkında Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 26 Temmuz 2024 tarihli ve 2024/7063 değişik iş numaralı kararla mal varlıklarına elkoyma tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Soruşturma sürecinde, dernek ve ilgili şirketlerin tüm fatura, defter ve mali belgeleri incelenmek üzere bilirkişi heyetine teslim edildi. Yapılan incelemelerde, bazı nakit ve transfer hareketlerinin şüpheli olduğu, dernek hesaplarından yönetim kurulu başkanı B. Ö'nün ve yakın aile bireylerinin hesaplarına aktarımlar yapıldığı, dernek tüzel kişiliği üzerinden kişisel menfaat sağlandığı tespit edildi.

DERNEĞE AİT PARALAR ŞAHIS HESAPLARINA AKTARILDI

Sayıştay uzman denetçileri ve dernek denetçilerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 27 Kasım 2024 tarihli raporda, dernek yöneticilerinin Genel Kurul kararı olmaksızın huzur hakkı ödemesi yaptığı, bağış adı altında toplanan paraların dernek kasasına girmediği ve şüphelilerin banka hesaplarına yatırıldığı belirlendi.

Bilirkişi incelemeleri sonucunda, muhteviyatı köpek maması olan bazı faturaların sahte olduğu ve gerçek mal teslimi karşılığında düzenlenmediği ortaya çıktı. Raporda, bazı mama şirketleri üzerinden sahte fatura düzenlenerek kamu zararına neden olunduğu bilgisi yer aldı.

TOPLAM 18 MİLYON TL'LİK SUÇ GELİRİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Yaşama Tutunan Patiler Derneği uhdesinde hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunun işlenmesi neticesinde 18.627.848,47 TL suç gelirinin elde edildiği belirlendi.

DERNEĞİN KAPATILMASI TALEP EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan talep yazısında, derneğin kuruluş amacının dışına çıktığı, suç işleme merkezi haline geldiği ve dernek tüzel kişiliğinin kötüye kullanıldığı vurgulandı.

Başsavcılık, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümleri gereğince Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nin feshedilmesi ve mal varlığının en fazla üyeye sahip benzer bir derneğe devredilmesi yönünde karar verilmesini kamu adına talep etti.