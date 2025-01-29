Ekonomistlerin Ocak ayı enflasyon beklentisi belli oldu

AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlandı. 20 ekonomistin katıldığı ankette, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ocak ayında ortalama %4,29 artması bekleniyor.

Ekonomistlerin enflasyon beklentileri %3,75 ile %5 arasında değişirken, bu tahmine göre aralık ayında %44,38 olan yıllık enflasyonun %41,11'e düşeceği öngörülüyor.

2025 Sonu Enflasyon Beklentisi

Ankete katılan ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi ise %27,58 olarak hesaplandı.

Aralık 2024'te TÜFE %1,03 artış göstermişti.