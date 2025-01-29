Ekonomistlerin Ocak ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentisi ortalama %4,29 olarak hesaplandı. Yıllık enflasyonun %41,11'e gerilemesi öngörülüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 18:21, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 18:22
AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlandı. 20 ekonomistin katıldığı ankette, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ocak ayında ortalama %4,29 artması bekleniyor.
Ekonomistlerin enflasyon beklentileri %3,75 ile %5 arasında değişirken, bu tahmine göre aralık ayında %44,38 olan yıllık enflasyonun %41,11'e düşeceği öngörülüyor.
2025 Sonu Enflasyon Beklentisi
Ankete katılan ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi ise %27,58 olarak hesaplandı.
Aralık 2024'te TÜFE %1,03 artış göstermişti.