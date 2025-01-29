Eskişehir'de biber gazı taşımak yasaklandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025/24 Sayılı Eskişehir Valiliği oluru ile sertifikasız kişilerin biber gazı bulundurmasının yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, biber gazının sağlık sorunları olan kişiler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği ve eğitimsiz kişiler tarafından kullanılmasının genel güvenlik açısından risk oluşturabileceği belirtildi.

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve Özel Güvenlik Teşkilatı'nda görevli, eğitim almış ve sertifikası bulunan kişiler dışında, herkesin biber gazı taşıması ve kullanması yasaklandı.