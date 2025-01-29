Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi toplantısının Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, toplantıda Türkiye ve dünya ekonomisinin makroekonomik görünümü kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Ayrıca, bankacılık sektörünün genel durumu gözden geçirilerek, finansal istikrarın korunması için atılabilecek ilave adımlar ele alındı.

Açıklamada, "Komite, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.