Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Şimşek başkanlığında toplandı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, Türkiye ve dünya ekonomisini değerlendirerek bankacılık sektörüne yönelik adımları ele aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 19:32, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 19:34
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi toplantısının Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, toplantıda Türkiye ve dünya ekonomisinin makroekonomik görünümü kapsamlı şekilde değerlendirildi.
Ayrıca, bankacılık sektörünün genel durumu gözden geçirilerek, finansal istikrarın korunması için atılabilecek ilave adımlar ele alındı.
Açıklamada, "Komite, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.