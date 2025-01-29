Silivri'de inşaat kazası: Kafasına kalas düşen işçi öldü

İstanbul'un Silivri ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında devam eden bir inşaatta meydana gelen iş kazasında 19 yaşındaki Burhan Özdağ hayatını kaybetti.

Olay, 28 Ocak'ta Yenimahalle Mahallesi Büyük Kültür Sokak'taki inşaat alanında yaşandı. İnşaatın 5'inci katından düşen bir kalas, Özdağ'ın kafasına isabet etti. Olayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Özdağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Özdağ'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.