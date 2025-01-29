MEB, sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkez ve merkeze bağlı taşra teşkilatına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel alımı sonuçlarını açıkladı.

Büro personeli, teknik hizmet personeli, şoför, temizlik görevlisi ve silahlı koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarına yerleşen adaylar, sonuçlarını Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden e-Devlet şifreleri ile görüntüleyebilecek.

Belgelerin Teslim Tarihleri:

Asıl olarak yerleşen adayların, 03-14 Şubat 2025 tarihleri arasında gerekli belgeleri MEB Personel Genel Müdürlüğü'ne elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor. Posta yoluyla yapılan başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacak.

Asıl adayların atama işlemlerinin tamamlanmaması durumunda, yedek adaylar sıralamaya göre değerlendirilecek.

Asıl ve yedek olarak yerleşen aday listesi için