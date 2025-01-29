MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı 1. dönem (Şubat ayı) sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusunu yayımladı. Bakanlık kadrolarında görev yapan sürekli işçiler bu kapsamda başvuruda bulunabilecek.

Ancak, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görev yapan sürekli ve geçici işçiler başvuruda bulunamayacak.

Yer Değiştirme Kapsamı ve Şartları:

📌 Bulunduğu il veya birime mazerete bağlı olarak nakli yapılan işçiler ile ilk atama/devren gelen işçiler, en az 5 yıllık çalışma süresini tamamlamadan yer değişikliği talebinde bulunamayacak.

📌 Aile birliği mazereti, can ve mal güvenliği mazereti ile sağlık mazeretine bağlı nakil talepleri ise istisna kapsamında değerlendirilecek.