Özel klinikte serum sonrası ölüm iddiasına inceleme

Afyonkarahisar'da Mehmet Gündoğan (38) isimli vatandaşın, özel bir klinikte serum takıldıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybettiği iddiası üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Olayın gelişimi

📌 13 Ocak'ta grip şikayetiyle özel bir kliniğe başvuran Gündoğan'a, tetkik yapılmadan serum takıldığı öne sürüldü.

📌 Serum bitmek üzereyken nefes almakta güçlük çektiğini belirten Gündoğan fenalaştı.

📌 Arkadaşının ihbarı üzerine ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Gündoğan, yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Eşinden İhmalkarlık İddiası:

Mehmet Gündoğan'ın eşi Songül Gündoğan, eşine ikinci serum verildiğinde nefes alamadığını ve kalbinin durduğunu belirtti.

Gündoğan, "Doktorlar eşimin ciğerlerinin iflas ettiğini ve beynine ödem attığını söyledi. İlk müdahaleyi zamanında yapmadıkları için 20 saatte eşimi kaybettik. Umreye gitmeye hazırlanıyorduk, ihram yerine kefen giydirdik. Adalet tecelli etsin, ihmali olan herkes ceza alsın." dedi.

Olayla ilgili resmi makamların soruşturması devam ediyor.