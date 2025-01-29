İlçe Milli Eğitim'den rekor promosyon anlaşması
Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halkbank arasında yapılan anlaşma kapsamında personele 81.500 TL nakit ve 750 TL Paraf Puan promosyon ödemesi yapılacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 21:23, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 21:27
Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halkbank ile Şubat 2025'ten itibaren geçerli olacak 3 yıllık promosyon anlaşmasını imzaladı.
📌 Personel başına 81.500 TL nakit ve 750 TL Paraf Puan ödenecek.
📌 7/24 EFT ve FAST işlemleri ücretsiz olacak.
Anlaşma, çalışanların mali haklarını güçlendirmeyi hedeflerken, bankacılık işlemlerinde de avantajlar sağlayacak.