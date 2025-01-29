İlçe Milli Eğitim'den rekor promosyon anlaşması

Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halkbank ile Şubat 2025'ten itibaren geçerli olacak 3 yıllık promosyon anlaşmasını imzaladı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net