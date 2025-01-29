Bakanlık uyardı: İşte taklit ve tağşiş yapılan yeni ürünler
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bugün güncellenen taklit ve tağşiş listesine 13 yeni ürün daha eklendi. Bazı marka tereyağlarda bitkisel yağ ve süt yağı harici yağ tespit edilirken; bir markanın pide iç harcında kanatlı eti ve sakatat saptandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ocak 2025 23:00, Son Güncelleme : 29 Ocak 2025 23:02
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini güncellemeye devam ediyor. Bugün itibarıyla listeye 13 yeni ürün daha eklendi.
Listeye eklenen bazı marka zeytinyağlarında tohum yağı tespit edildi. Pide iç harcında kanatlı eti ve sakatat görülürken; üç markanın tereyağında da bitkisel yağ ve süt yağı harici yağ tespit edildi.
Bazı marka kaşar ve beyaz peynirlerde de belirtilenden daha düşük yağ oranına sahip olduğu saptandı.
İşte taklit ve tahşiş listesine eklenen 13 yeni ürün ve markalar...
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini en son 23 Ocak'ta güncellemişti.Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde alınan numuneler laboratuvar ortamında analiz ediliyor. Belirtilen içerikten farklı madde tespiti ya da belirtilen içeriklerin üründe yer almaması halinde taklit-tağşiş listesine ekleniyor.