30 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif, Genel Kurulda
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif, Genel Kurulda
Bakanlık uyardı: İşte taklit ve tağşiş yapılan yeni ürünler
Bakanlık uyardı: İşte taklit ve tağşiş yapılan yeni ürünler
FED yılın ilk faiz kararını açıkladı
FED yılın ilk faiz kararını açıkladı
İlçe Milli Eğitim'den rekor promosyon anlaşması
İlçe Milli Eğitim'den rekor promosyon anlaşması
Özel klinikte serum sonrası ölüm iddiasına inceleme
Özel klinikte serum sonrası ölüm iddiasına inceleme
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Otel faciasında skandal iddia: Yangın daha erken mi başladı?
Otel faciasında skandal iddia: Yangın daha erken mi başladı?
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturmasında 3 tutuklama talebi
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturmasında 3 tutuklama talebi
Ekonomistlerin Ocak ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin Ocak ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Yaşama Tutunan Patiler Derneği hakkında kapatma talebi
Yaşama Tutunan Patiler Derneği hakkında kapatma talebi
Öğrencilere tokat atan okul müdürü açığa alındı
Öğrencilere tokat atan okul müdürü açığa alındı
İstanbul'da tüm binalarda yangın denetimi yapılacak
İstanbul'da tüm binalarda yangın denetimi yapılacak
Sürücüler dikkat! MTV 1. taksit ödemesi için son günler
Sürücüler dikkat! MTV 1. taksit ödemesi için son günler
HALK TV'den iki kişi daha ifade verecek
HALK TV'den iki kişi daha ifade verecek
Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu!
Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu!
Mansur Yavaş açıkladı: En düşük maaş 44 bin 199 TL oldu
Mansur Yavaş açıkladı: En düşük maaş 44 bin 199 TL oldu
Tapu sahipleri dikkat! Mirasınız ellerinizden kayıp gidebilir
Tapu sahipleri dikkat! Mirasınız ellerinizden kayıp gidebilir
Grand Kartal faciasında gözaltı sayısı 28 oldu
Grand Kartal faciasında gözaltı sayısı 28 oldu
İddia: Kamu kurumundan mazot çalan memur gözaltına alındı
İddia: Kamu kurumundan mazot çalan memur gözaltına alındı
Bakan Tunç'tan gözaltına alınan üç gazeteci için açıklama
Bakan Tunç'tan gözaltına alınan üç gazeteci için açıklama
Bakan Ersoy, istifa sorularını cevapsız bıraktı
Bakan Ersoy, istifa sorularını cevapsız bıraktı
Erdoğan: Faciada gözaltı sayısı 28, İtfaiye raporu sümen altı edilmiş
Erdoğan: Faciada gözaltı sayısı 28, İtfaiye raporu sümen altı edilmiş
Modern tıpa karşı çıktılar: Bebekleri yoğun bakımlık oldu
Modern tıpa karşı çıktılar: Bebekleri yoğun bakımlık oldu
Faizler düşüyor! 250 bin TL'lik taşıt kredilerinde son durum
Faizler düşüyor! 250 bin TL'lik taşıt kredilerinde son durum
Yılın ilk enflasyon raporu 7 Şubat'ta açıklanacak
Yılın ilk enflasyon raporu 7 Şubat'ta açıklanacak
Fatih Portakal: Barış Pehlivan'ın izinsiz yayınlaması doğru değil!
Fatih Portakal: Barış Pehlivan'ın izinsiz yayınlaması doğru değil!
Kafe ve restoranlarda 'harcama limiti' uygulaması
Kafe ve restoranlarda 'harcama limiti' uygulaması
Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
Karadeniz'de Faz-2 başlıyor
Karadeniz'de Faz-2 başlıyor
MKYK'dan Erdoğan'a: Otelleri de özel sektör denetlesin!
MKYK'dan Erdoğan'a: Otelleri de özel sektör denetlesin!
Ana sayfaHaberler Siyasi

30 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 00:03, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 00:12
Yazdır
30 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MÜSİAD Ankara 26. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(Ankara/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Özel Okullar Derneği 23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu'na katılacak.

(Antalya/10.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek.

(İstanbul/13.00)

4- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4. Tarım ve Orman Şurası Hazırlık Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Müteahhitler Birliği 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı ile MÜSİAD Ankara 26. Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek.

(Ankara/10.30/18.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Bankası "Ulaşımda Kadınlar Ağı Konferansı"na katılacak.

(İstanbul/09.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara14.00/14.30)

6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

7- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını duyuracak.

(Frankfurt/16.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Hollanda'nın Ajax takımına konuk olacak.

(Amsterdam/23.00)

2- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olacak.

(Herning/23.00)

3- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda karşılaşacak.

(Enschede/23.00)

4- Buz Hokeyi 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçlarına İstanbul'da devam edilecek. Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye, üçüncü maçında Bulgaristan ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber