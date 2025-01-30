Yüzde 85'i risk altında: Üretimin kalbi fabrikalar yangına hazır değil

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamına mal olan yangın felaketi, üretim tesislerinin de güvenliğini gündeme getirdi. Konunun uzmanlarına göre, yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan fabrikaların önemli bölümü yangınlara hazırlıklı değil veya uluslararası standartların çok gerisinde. Türkiye'nin ilk ve tek endüstriyel itfaiye hizmeti veren şirketi Falckon'un Genel Müdürü Anıl Yamaner, fabrika yangınlarının Türk sanayisinin göz ardı edilen tehlikesi olduğunu söyledi.

İSO İLK 500 BİLE BİLİNÇLİ DEĞİL

İstanbul'da bir grup basın mensubuna gündemi değerlendiren Yamaner, "Ülkemizdeki yönetmelik ve uluslararası standartlara uyan şirketlerin oranı yüzde 15 civarında. Bizim yaptığımız bir araştırmaya göre, yöneticilerin yüzde 60'ı olası yangın riskleri ve standartlardan habersiz. Türkiye'deki üretim tesislerinin yüzde 85'i standartları karşılamıyor. Aynı şekilde, İSO İlk 500'deki sanayi kuruluşlarının bile ancak yüzde 15'i güvenli diyebiliriz" bilgisini paylaştı.

AVRUPA'NIN KAYBI 5 MİLYAR AVRO

Avrupa'da endüstriyel yangınların yılda ortalama 5 milyar avroluk ekonomik kayba neden olduğunu ifade eden Yamaner, "Türkiye'de her sene irili ufaklı 1.500 endüstriyel yangın çıkıyor. Bunların çok azı, daha doğrusu büyük ve etkili olanı basına yansıyor. Söz konusu yangınların ülkemize maliyeti bina, ekipman gibi kaybı yıllık 250 milyon avronun üzerinde. Bu hasar hesabına, itibar kayıpları ve müşteri kaybı bedelleri dahil değil. Öte yandan, endüstriyel yangınların yaklaşık yüzde 20'si kimya sektöründe" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE FARKINDALIK AZ

Bu konuda Türkiye'de yeterince farkındalık oluşmadığını ifade eden Anıl Yamaner, yangın felaketi yaşayan şirketinin yüzde 60'nın iflasa sürüklendiğini ifade etti. Yamaner, Avrupa Birliği'ndeki tüm yangınların yüzde 6.2'sinin konut dışı endüstriyel nitelikli olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye, bölgesinin en büyük üretim merkezlerinden ve yüz milyarlarca dolarlık ihracatı var. Dev sanayi şirketlerimiz bulunuyor. Bunlar ülkemizin lokomotifi. Bu firmaları her türlü risklerden korumalıyız. En büyük risklerden biri olan yangına karşı sanayi tesislerimizi koruma altına almalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Orhan Orhun Ünal