Meteorolojiden sis ve buzlanma uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ege'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 30 Ocak 2025 Perşembe günü bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kıyıları öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı bulutlu, puslu, yer yer sisli
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulut
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
ARTVİN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
KARS °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli