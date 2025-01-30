Bakan Yumaklı'dan belediyelere ihtar: Ya barınak yap ya da cezasına katlan

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, belediyelere sokak hayvanları konusunda, "Mart ayına kadar ya barınak yapın ya da cezasına katlanın" uyarısı yaptı.

Sabah'ta yer alan habere göre, sokak hayvanları konusunda kapsamlı mevzuat düzenlemesi yapıldığını hatırlatan Bakan Yumaklı, tüm belediyelerin istisnasız denetleneceğini söyledi. Belediyelerin sokak hayvanları konusundaki sorumluluğuna değinen Yumaklı, şu uyarılarda bulundu:

"Mart'a kadar bu konuya ilişkin bütçe ayırmayan (hangi partili olursa olsun) tüm belediyeler hakkında kanunun açık emrini yerine getirmedikleri için savcılıklara suç duyurusunda bulunacağız. Belediyeler tarafından yapılan barınakların denetimine de ağırlık vereceğiz. Vatandaşlar da belediyelerin bu konudaki görevini yapmamaları halinde savcılığa şikayette bulunmalı. Bakanlık olarak insanlara tehdit oluşturan başıboş köpeklerin peşine düşeceğiz, vatandaşın da düşmesi gerekiyor.

Belediyelerin görevi toplamak ve sahiplendirmek. Sahiplendiremiyorlarsa kamu adına bunları sahiplenme yükümlülüğü de belediyelerin. Bu ne demek? Barınaklar yapılmalı. Yer talep etmeleri halinde Bakanlık olarak yer tahsisi de yapacağız."