Bakanlık bu kıyafeti yasakladı, piyasadan toplatıyor

Bakanlık, çocuk giyiminde "Mba" markalı kıyafetlerin kordon gereklilikleri bakımından tehlike arz ettiği gerekçesiyle piyasaya arzını yasakladı.

Denetimlerine devam eden Ticaret Bakanlığı, çocuk güvenliğini tehdit eden birçok ürünü piyasadan toplatma kararı aldı.

Özellikle bazı kırtasiye ürünleri, pelüş oyuncaklar ve çocuk giyim ürünleri ile ilgili önemli uyarılarda bulunan Bakanlık, piyasadan toplatılan ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımladı.

TOPLATMA KARARI

Bakanlık, okul giyim eşyaları arasında yer alan ve "Mba" markası altında piyasaya sürülen kapüşonlu sweat için piyasaya arz ve toplatma kararı aldı.

BOĞULMA TEHLİKESİ

Ürünün kordon gereklilikleri bakımından tehlike arz ettiği belirtilen açıklamada, kıyafetin boğulma, sağlık riski ve yaralanma riskleri taşıdığı ifade edildi.