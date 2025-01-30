Jandarma'dan 16 ilde PKK'ya yönelik operasyon
Bakan Yerlikaya, Jandarma'nın 16 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucuları ile jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Hatay, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van il jandarma komutanlıklarınca, terör örgütü PKKKCKya yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonlar Hangi Bölgelerde Gerçekleştirildi?
- Patnos, Sason, Genç, Hizan, Mutki, Lice, Şenyayla, Palu
- Kemah, Şemdinli, Çukurca, Hakkari Merkez, Yayladere, Payas
- Iğdır Merkez, Nusaybin, Ömerli, Dargeçit, Muş Merkez
- Pervari, Şırnak Merkez, Beytüşşebap, Silopi, Uludere
- Nazımiye, Pülümür ve Bahçesaray kırsalı
Operasyonlarda Ele Geçirilen Malzemeler
"Operasyonlarda 5 kilogram patlayıcı madde, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, 24 el bombası, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet RPG-7 roketatar silahı, bir M16 piyade tüfeği, bir bombaatar, 86 roketatar mühimmatı, 8 EYP düzeneği, 5 fürbün, 8 bin 903 çeşitli ebatta ve çapta mühimmatla silah ve patlayıcı madde ele geçirildi."
"Terörsüz Türkiye" Hedefi İçin Çalışmalar
Çatışmanın, şiddetin ve istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı "Terörsüz Türkiye" hedefi için yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenlediklerini vurgulayan Yerlikaya, "Bölücü terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
16 İlde PKK/KCK mensubu teröristlerin sakladıkları çeşitli silah ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen "GÜRZ-43" operasyonlarında; 12 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.❗Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 30, 2025
Operasyonlarda;
️ 5 Kg Patlayıcı Madde,
️ 1 adet Dragunov Keskin Nişancı. pic.twitter.com/tFPPyJ0xh4