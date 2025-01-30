2025 yılı Özel Eğitim Desteği tutarları açıklandı
2025'te özel eğitim desteği bireysel eğitim için 6.100 TL olacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 09:32, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 09:33
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 2025 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazetede yayımlandı.
- Buna göre, 2025te özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 6 bin 100 lira olarak belirlendi.
- Grup eğitimi için ise bu tutar aylık 1078 lira olarak belirlendi.
Bu tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanacak olup, aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak. Tebliğ, 1 Ocaktan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.