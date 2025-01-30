2025 yılı Özel Eğitim Desteği tutarları açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 2025 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, 2025te özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 6 bin 100 lira olarak belirlendi.

Grup eğitimi için ise bu tutar aylık 1078 lira olarak belirlendi.

Bu tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanacak olup, aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak. Tebliğ, 1 Ocaktan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.