e-Ticaret sektöründe iade sorunları büyüyor

e-Ticaret sektörünün hızla büyümesi ve tüketicilerin internet alışverişine yönelmesi ile birlikte kargo sektöründe ciddi sorunlar ortaya çıkmaya başladı. En büyük sorun ise şüphesiz iade edilen kargolar. Tüketicilerin büyük bir kısmı aldıkları ürünleri çeşitli sebeplerle iade ediyor ve bu durum, e-ticaret firmalarına önemli finansal yükler getiriyor.

En Büyük Neden: Beden Uyumsuzluğu

İade edilen ürünlerin lojistik ve iş gücü maliyetleri firmalar için ciddi bir finansal sorun haline geliyor. Sadece ürünlerin geri gönderilmesiyle değil, aynı zamanda iade edilen ürünlerin yeniden satılabilir duruma getirilmesi için yapılan işlemler de maliyetleri artırıyor.Yapılan araştırmalar, özellikle giyim sektöründe iade oranlarının yüksek olduğunu gösteriyor. İadelerde ön plana çıkan en büyük iki sebep ise beden uyumsuzluğu ve tarz beğenmemesi oluyor.

İadeler Finansal Yük Getiriyor

E-ticaret firmaları, iadelerin lojistik ve envanter yönetimini verimli bir şekilde yapmaya çalışsa da, birçok firma bu sürecin finansal açıdan sürdürülebilir olmadığı görüşünde. İade edilen ürünlerin tekrar satılabilmesi için yapılan işlemler, ciddi iş gücü ve zaman kaybına yol açabiliyor.Tüketici hakları çerçevesinde firmaların müşterilere sunduğu ücretsiz iade seçeneği, aslında müşteri memnuniyetini artıran önemli bir faktör. Ancak firmalar, artan iade oranlarının maliyetleri daha da artırmasından endişe ediyor. Bazı firmalar, iade politikalarında kısıtlamalar getirmeyi, hatta iadeleri sınırlamayı gündeme getirse de, bu durumun müşteri kaybına yol açabileceği düşünülüyor.

Ürün Açıklamaları Ayrıntılı Olmalı





Firmalar, ürün açıklamalarını daha ayrıntılı hale getirmeli.

Daha iyi görseller kullanmalı.

Müşterilere doğru beden ve özellik bilgileri sunmalı.

Nihayetinde iade politikalarının, hem tüketiciyi hem de satıcıyı tatmin edecek şekilde dengelenmesi gerektiği ifade ediliyor.

"Günlük zararımız on bin lira"Bir e-ticaret firmasının sahibi Tuğba Ulusan, "Bir kadın giyim markasıyız fakat e-ticaretteki karşılaştığımız zorluklardan bahsetmek istiyorum. Özellikle kargo kısmından. Günlük ortalama beş yüz bin kargo çıkarıyoruz. Bu kargoların yaklaşık yüzde 10u bize iade dönüyor. Yani müşterimizin hiç almadığı kargolar. Şu anda da en düşük kargo ücretleri 100 liradan başladığı için bizim ortalama günlük zararımız kargodan on bin lira" ifadelerini kullandı.





"İadelerde gidiş dönüş tüketici ödeyecek"Birçok e-ticaret firmasının iade edilen kargolardan şikayetçi olduğunu aktaran Ulusan, "Aslında ben tüm e-ticaret yapan firmalar adına bunu konuşuyorum. Yaklaşık iki yıldır iadelerde gidiş dönüş tüketici ödeyecek gibi bir kanun çıkarıldı fakat bu henüz yürürlüğe girmedi. Bu kanunun e-ticaret firmaları olarak bir an önce yürürlüğe girmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.





"Kargo poşetleri parçalanmış geliyor"Ulusan, iade edilen kargoların doğaya da zarar verdiğini dile getirerek, "Çünkü kutularımız geri döndüğünde parçalanmış şekilde. Kargo poşetleri parçalanmış şekilde geliyor ve bunlar tekrardan dönüştürülemiyor. Bu hususta gerekenin yapılacağını e-ticaret firmaları olarak öngörüyoruz ve bekliyoruz" ifadesini kullandı.



