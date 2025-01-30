Pompalı tüfekle kuyumcu soymaya çalışan şüpheli tutuklandı

Şüpheli, borcunun bulunduğunu belirttiği çalışanlardan 4 bilezik ve 10 tam altın ile 60 bin lira istedi.

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