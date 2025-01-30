Yeni hakim ve savcılar için atama töreni
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1075 hakim ve savcı için atama töreni düzenlenecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 10:20, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 10:24
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek tören saat 14.00te başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende, yeni hakim ve savcılara hitap edecek.
Yeni Hakim ve Savcıların Atama Süreci
- İki yıl süren adaylık eğitimlerini tamamlayan bin 75 hakim ve savcı kurayla atanacak.
- 27nci adli yargı döneminden 512 hakim ve 332 Cumhuriyet Savcısı göreve başlayacak.
- Avukatlık mesleğinden geçen 13'üncü adli yargı döneminden 77 hakim ve 64 Cumhuriyet Savcısı atanacak.
- 17inci idari yargı döneminden 90 hakim, atama sonrası görevlerine başlayacak.