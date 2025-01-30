Yeni hakim ve savcılar için atama töreni

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek tören saat 14.00te başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende, yeni hakim ve savcılara hitap edecek.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net