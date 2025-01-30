Dolar günü 35,77 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,7780 35,7790 35,7710 35,7720 Avro 37,1920 37,1930 37,4200 37,4210 Sterlin 44,3800 44,3900 44,5900 44,6000 İsviçre frangı 39,4000 39,4100 39,4300 39,4400 ANKARA ABD doları 35,7480 35,8280 35,7410 35,8210 Avro 37,1520 37,2320 37,3800 37,4600 Sterlin 44,3200 44,5300 44,5300 44,7400