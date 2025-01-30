Dolar günü 35,77 TL'den tamamladı
Güne yatay başlayan dolar, günü 35,77 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 17:33, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 17:43
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,7780
|35,7790
|35,7710
|35,7720
|Avro
|37,1920
|37,1930
|37,4200
|37,4210
|Sterlin
|44,3800
|44,3900
|44,5900
|44,6000
|İsviçre frangı
|39,4000
|39,4100
|39,4300
|39,4400
|ANKARA
|ABD doları
|35,7480
|35,8280
|35,7410
|35,8210
|Avro
|37,1520
|37,2320
|37,3800
|37,4600
|Sterlin
|44,3200
|44,5300
|44,5300
|44,7400