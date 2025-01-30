Memurların maaş zammı ilk aydan eriyecek!

Memurlar 2025'in ilk yarısı için yüzde 6 zam almıştı... Enflasyonun bu şekilde olması durumunda, alınan ilk zam erimiş olacak.

Memur ve emekli maaşı zam sürecinde ne olmuştu?

Milyonlarca memur ve emeklinin zam farkı 3 Ocak tarihinde netleşti. Buna göre, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 15,75 oranında; memur ve memur emeklileri ise, yüzde 11,54 oranında maaş farkı aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, işçi ve memur emekli aylıklarıyla memur maaş artışlarına gösterge olacak, 2024 yılı ikinci yarısına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi(TÜFE) artış oranını açıklamıştı.

2025 Sonu Enflasyon Beklentisi

Ankete katılan ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi ise %27,58 olarak hesaplandı.

Aralık 2024'te TÜFE %1,03 artış göstermişti.