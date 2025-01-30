Seyir halindeki aracın bagajından yolcu düştü
Gaziantep'te trafikte seyreden aracın bagajı açıldı, bir kişi yola düştü. O anlar çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 10:49, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 10:56
Şehir merkezinde yoğun trafiğin olduğu Düztepe Mahallesi Özdemirbey Caddesi'nde edinilen bilgilere göre, hafif ticari aracın bagaj kısmında yolculuk yapan ve kız çocuğu olduğu iddia edilen şahıs, rampa inen aracın bagaj kapısının açılmasıyla aniden yola düştü.
FACİADAN DÖNÜLDÜ
Arkadan gelen aracın ani fren yapması muhtemel facianın önüne geçti. O anlar ise arkadaki aracın ön cam kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, bagajdan düşen şahsın yola savrulması ve aracın son anda ani frenle durması ve şahsın tekrar düştüğü araca yönelmesi yer aldı.