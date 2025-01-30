Kendi canına kıyacakken eşini vurdu

Atık su döktüğü iddia edildi: Bir büyükşehre ceza geldi
Atık su döktüğü iddia edildi: Bir büyükşehre ceza geldi
Sahte polis, yazım hatasından yakayı ele verdi
Sahte polis, yazım hatasından yakayı ele verdi
Teğmenler için gerekçeli karar saatler içinde açıklanacak!
Teğmenler için gerekçeli karar saatler içinde açıklanacak!
O kentte ulaşıma ikinci zam!
O kentte ulaşıma ikinci zam!
SGK, 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
SGK, 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
Şimşek: Ekonomi programının kazanımlarını kalıcı hale getireceğiz
Şimşek: Ekonomi programının kazanımlarını kalıcı hale getireceğiz
Motorine indirim bekleniyor
Motorine indirim bekleniyor
MTV'de ilk taksit ödemelerinde yarın son gün
MTV'de ilk taksit ödemelerinde yarın son gün
Memurların maaş zammı ilk aydan eriyecek!
Memurların maaş zammı ilk aydan eriyecek!
Yeni hakim ve savcılar için atama töreni
Yeni hakim ve savcılar için atama töreni
Ekonomistlerin Ocak ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin Ocak ayı enflasyon beklentisi belli oldu
2025 yılı Özel Eğitim Desteği tutarları açıklandı
2025 yılı Özel Eğitim Desteği tutarları açıklandı
Jandarma'dan 16 ilde PKK'ya yönelik operasyon
Jandarma'dan 16 ilde PKK'ya yönelik operasyon
Bakanlık bu kıyafeti yasakladı, piyasadan toplatıyor
Bakanlık bu kıyafeti yasakladı, piyasadan toplatıyor
Bakan Yumaklı'dan belediyelere ihtar: Ya barınak yap ya da cezasına katlan
Bakan Yumaklı'dan belediyelere ihtar: Ya barınak yap ya da cezasına katlan
Meteorolojiden sis ve buzlanma uyarısı
Meteorolojiden sis ve buzlanma uyarısı
Yüzde 85'i risk altında: Üretimin kalbi fabrikalar yangına hazır değil
Yüzde 85'i risk altında: Üretimin kalbi fabrikalar yangına hazır değil
Tesla'nın geliri ve karı beklentileri karşılayamadı
Tesla'nın geliri ve karı beklentileri karşılayamadı
Yılın ilk enflasyon raporu 7 Şubat'ta açıklanacak
Yılın ilk enflasyon raporu 7 Şubat'ta açıklanacak
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif, Genel Kurulda
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif, Genel Kurulda
Bakanlık uyardı: İşte taklit ve tağşiş yapılan yeni ürünler
Bakanlık uyardı: İşte taklit ve tağşiş yapılan yeni ürünler
FED yılın ilk faiz kararını açıkladı
FED yılın ilk faiz kararını açıkladı
İlçe Milli Eğitim'den rekor promosyon anlaşması
İlçe Milli Eğitim'den rekor promosyon anlaşması
Özel klinikte serum sonrası ölüm iddiasına inceleme
Özel klinikte serum sonrası ölüm iddiasına inceleme
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Otel faciasında skandal iddia: Yangın daha erken mi başladı?
Otel faciasında skandal iddia: Yangın daha erken mi başladı?
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturmasında 3 tutuklama talebi
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturmasında 3 tutuklama talebi
Yaşama Tutunan Patiler Derneği hakkında kapatma talebi
Yaşama Tutunan Patiler Derneği hakkında kapatma talebi
Öğrencilere tokat atan okul müdürü açığa alındı
Öğrencilere tokat atan okul müdürü açığa alındı
İstanbul'da tüm binalarda yangın denetimi yapılacak
İstanbul'da tüm binalarda yangın denetimi yapılacak
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Kendi canına kıyacakken eşini vurdu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 43 yaşındaki Ayşe Duran, 'kıskançlık' tartışmasında 42 yaşındaki eşi Emrah Duran'ı tabancayla vurarak öldürdü. Ayşe Duran'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Ayşe Duran ifadesinde, intihar etmek amacıyla silahı aldığını, kendine doğrulttuğu sırada eşinin geldiğini anlattı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 10:57, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 10:58
Yazdır
Kendi canına kıyacakken eşini vurdu

İzmit ilçesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında Emrah Duran (42) ile eşi Aysel Duran (43) arasında 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. 29 Ocak'ta saat 02.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak'taki 8 katlı apartmanın 7'nci katındaki dairelerine gelen çift arasındaki tartışma burada da devam etti. Tartışmanın devamında Ayşe Duran, evdeki tabancayla Emrah Duran'ı ateş ederek yaraladı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Duran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Aysel Duran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

KAYITLI OLMAYAN NUMARAYI SORDU

Aysel Duran'ın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Aysel Duran, ifadesinde eşinin isteği ile eğlence mekanına gittiklerini, eşinin alkol aldığını ve tartışmanın eşinin, etraftaki erkeklerin kendisine baktığını öne sürmesi ve kıskanması sonucu başladığını söyledi. Eğlence mekanında çıkıp araca bindiklerini, eşinin ısrarlı isteği ile cep telefonunu verdiğini ve tartışmanın sürdüğünü aktaran Aysel Duran, Yahya Kaptan Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak'taki evlerine geldiğine yatıp uyuduğunu anlattı. Emrah Duran'ın bir süre sonra kendisini uyandırdığını telefonu alıp kayıtlı olmayan numarayı kendisine sorduğunu, numaranın kime ait olduğunu bilmediğini söylemesi ile tekrar tartıştıklarını dile getiren Aysel Duran, eşinin evde bulunan 2 kızından birini uyandırarak, 'Annenin beni aldattığı şahıs' diye bağırdığını söyledi.

'İNTİHAR ETMEK AMAÇLI SİLAHI ALDIM'

Aradığı numaranın kullanılmadığını öğrenen Emrah Duran'ın kendisine, 'Sen numarayı bilinçli kapattırdın' dediğini ifadesinde belirten Aysel Duran, daha sonra yatak odasına giderek intihar etmek amacıyla silahı aldığını, kendine doğrulttuğu sırada eşinin geldiğini ve 'Sen bir şey yapmazsın, o silahı alayım, sen o zaman gör' dediğini anlattı. Tartışarak salona geldiklerini, burada eşinin kendisine, 'Sık lan, sen sıkmazsan ben sıkacağım' dediğini ifadesinde belirten Aysel Duran, silahı kendisine doğrulttuğunda kızlarının, 'Anne yapma' dediklerini, bu yüzden vazgeçtiğini, eşinin evdeki ikinci silahı almak amacıyla yatak odasına yöneldiği sırada gözünü kapatıp, rastgele ateş açtığını ve eşinin yere düştüğünü söyledi.

'SADECE MUTLU BİR YUVAM OLSUN İSTEDİM'

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşini vurduğunu ve yerde hareketsiz şekilde yattığını söylediğini anlatan Aysel Duran ifadesinde, kendi kardeşini de arayıp olayı anlatıp, çocukları alması gerektiğini söylediği öğrenildi. Amacının eşini vurmak ya da öldürmek olmadığını, eşini daha önce yaptıkları nedeniyle defalarca affettiğini söyleyen Aysel Duran'ın 'Sadece huzurlu ve mutlu bir yuvam olsun istedim; çok pişmanım' dediği ifadesinde yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber