Adana'da silah operasyonu: 26 gözaltı 11 tutuklama
Adana'da silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen 26 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden 11'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı, 14'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 10:58, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 10:58
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 'silah ve mühimmat ticareti' suçunun önlenmesi için yaptığı çalışmada 28 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından özel harekat ekipleri, 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Demir kapıları koçbaşıyla kırılarak girilen adreslerde 26 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 otomatik tabanca, 3 ruhsatsız tabanca ile 1 ruhsatsız av tüfeği, 118 mermi, 138,5 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı, 14'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.