Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 11:14, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 11:14
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, yurda yasa dışı yollarla giren 21 Afganistan ve Pakistan uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.