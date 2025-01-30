Ordu'da hapis cezasıyla aranan 5 firari yakalandı

Ordu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Asayiş Timleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'Dolandırıcılık', '12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Hırsızlık ve 6136 SKM' suçlarından haklarında 33 yıl, 22 yıl, 19 yıl, 15 yıl ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişiyi yakaladı. 5 kişi, işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.