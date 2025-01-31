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Motorine indirim geldi

Motorin fiyatlarında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 89 kuruş indirim geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ocak 2025 08:20, Son Güncelleme : 31 Ocak 2025 08:20
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Motorine indirim geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler akaryakıt fiyatlarına yansıyor.

Son olarak motorine indirim yapıldı. 86 kuruşluk indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Motorinin litre fiyatına, 31 Ocak 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 86 kuruşluk indirim geldi. LPG ve benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Peki, 31 Ocak 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 46.31 TL
  • Motorin: 46.45 TL
  • LPG: 26.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 46.16 TL
  • Motorin: 46.34 TL
  • LPG: 25.89 TL

Ankara

  • Benzin: 46.82 TL
  • Motorin: 47.12 TL
  • LPG: 26.39 TL

İzmir

  • Benzin: 47.19 TL
  • Motorin: 47.50 TL
  • LPG: 26.24 TL

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