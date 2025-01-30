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Şimşek: Ekonomi programının kazanımlarını kalıcı hale getireceğiz

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 11:50, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 11:50
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Şimşek: Ekonomi programının kazanımlarını kalıcı hale getireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin yayın organı Ekonom Dergisi'ne konuştu.

Enflasyonun kontrol altına alındığı vurgulayan Şimşek şunları söyledi:

"Enflasyon bu yıl da düşmeye devam edecek. Bununla birlikte vatandaşlarımızın alım gücü daha da artacak ve gelir dağılımındaki bozulma düzelmeye devam edecek. En büyük önceliğimiz vatandaşın geçim sıkıntısını çözmek. 2025 yılında kalıcı fiyat istikrarını sağlamayı ve ekonomide yapısal dönüşümü hızlandırmayı hedefliyoruz.

Dezenflasyonu 4 koldan destek

2025 yılının ekonomideki yol haritasını anlatan Bakan Şimşek, ekonomi programının kazanımlarını kalıcı hale getireceklerini söyledi.

"Dezenflasyonda dört temel husus belirleyici olacak. Para politikasının enflasyona gecikmeli etkisi zamanla daha net görülecek. Bütçe açığının milli gelire oranının azalması negatif mali etki yaratacak. Yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirleyeceğiz. Dezenflasyon arz yönlü tedbirlerle desteklenecek. "

Rekabet gücünü artıracak yapısal reformlara hız kazandıracaklarını ifade eden Şimşek, "Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini geliştirmek, yeşil ve dijital dönüşümü sağlamak, iş gücü piyasasını daha da etkinleştirmek yapısal reformlarımızın temel eksenini oluşturuyor" dedi.

"Risk primi 1,5 yılda 443 baz puan azaldı"

Şimşek, makro finansal gelişmelere de değindi. Kur korumalı mevduattan çıkışın bu yıl tamamlanacağını söyledi. Finansal istikrarın güçlenmesiyle ülke risk priminin düştüğüne dikkati çekti.

"Mayıs 2023'te 700 baz puana yükselen risk primimiz, 2024 sonunda 260 puana geriledi. Bu dönemde gelişmekte olan ülkelerin ortalama risk primindeki düşüş 36 puan iken, risk primimiz 443 puan azaldı. 2025 yılı da risk primimizin düşmeye devam ettiği bir yıl olacak."

Maliye politikasının 2025'te daha sıkı olacağına işaret eden Bakan Şimşek, "2025 yılı kayıt dışılıkla mücadele ve harcama disiplini dönemi olacak. Asgari kurumlar vergisi başta olmak üzere alınan gelir tedbirleri, vergilemede gönüllü uyumu güçlendirecek çalışmalar ile bütçe açığını düşürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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