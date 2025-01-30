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SGK, 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) aralarında kanser ilaçlarının da bulunduğu 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 12:15, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 11:53
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SGK, 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SGK düzenlemesi kapsamında 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

İlaçlar arasında, 3 adet kanser ilacı, 3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı, 3 adet organ naklinde kullanılan ilaç, 2 adet kan ürünü, 2 adet alerji aşısı, 2 adet immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunuyor.

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