SGK, 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) aralarında kanser ilaçlarının da bulunduğu 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 12:15, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 11:53
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SGK düzenlemesi kapsamında 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
İlaçlar arasında, 3 adet kanser ilacı, 3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı, 3 adet organ naklinde kullanılan ilaç, 2 adet kan ürünü, 2 adet alerji aşısı, 2 adet immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunuyor.
Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların arasında;Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) January 30, 2025
3 adet kanser ilacı,
3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı,
3 adet organ naklinde kullanılan ilaç,
2 adet kan ürünü,
2. pic.twitter.com/ec7o0dxUFv