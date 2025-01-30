Gülben Ergen ifade verdi

Atık su döktüğü iddia edildi: Bir büyükşehre ceza geldi
Atık su döktüğü iddia edildi: Bir büyükşehre ceza geldi
Sahte polis, yazım hatasından yakayı ele verdi
Sahte polis, yazım hatasından yakayı ele verdi
Teğmenler için gerekçeli karar saatler içinde açıklanacak!
Teğmenler için gerekçeli karar saatler içinde açıklanacak!
O kentte ulaşıma ikinci zam!
O kentte ulaşıma ikinci zam!
SGK, 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
SGK, 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldı
Şimşek: Ekonomi programının kazanımlarını kalıcı hale getireceğiz
Şimşek: Ekonomi programının kazanımlarını kalıcı hale getireceğiz
Motorine indirim bekleniyor
Motorine indirim bekleniyor
MTV'de ilk taksit ödemelerinde yarın son gün
MTV'de ilk taksit ödemelerinde yarın son gün
Memurların maaş zammı ilk aydan eriyecek!
Memurların maaş zammı ilk aydan eriyecek!
Yeni hakim ve savcılar için atama töreni
Yeni hakim ve savcılar için atama töreni
Ekonomistlerin Ocak ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin Ocak ayı enflasyon beklentisi belli oldu
2025 yılı Özel Eğitim Desteği tutarları açıklandı
2025 yılı Özel Eğitim Desteği tutarları açıklandı
Jandarma'dan 16 ilde PKK'ya yönelik operasyon
Jandarma'dan 16 ilde PKK'ya yönelik operasyon
Bakanlık bu kıyafeti yasakladı, piyasadan toplatıyor
Bakanlık bu kıyafeti yasakladı, piyasadan toplatıyor
Bakan Yumaklı'dan belediyelere ihtar: Ya barınak yap ya da cezasına katlan
Bakan Yumaklı'dan belediyelere ihtar: Ya barınak yap ya da cezasına katlan
Meteorolojiden sis ve buzlanma uyarısı
Meteorolojiden sis ve buzlanma uyarısı
Yüzde 85'i risk altında: Üretimin kalbi fabrikalar yangına hazır değil
Yüzde 85'i risk altında: Üretimin kalbi fabrikalar yangına hazır değil
Tesla'nın geliri ve karı beklentileri karşılayamadı
Tesla'nın geliri ve karı beklentileri karşılayamadı
Yılın ilk enflasyon raporu 7 Şubat'ta açıklanacak
Yılın ilk enflasyon raporu 7 Şubat'ta açıklanacak
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif, Genel Kurulda
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif, Genel Kurulda
Bakanlık uyardı: İşte taklit ve tağşiş yapılan yeni ürünler
Bakanlık uyardı: İşte taklit ve tağşiş yapılan yeni ürünler
FED yılın ilk faiz kararını açıkladı
FED yılın ilk faiz kararını açıkladı
İlçe Milli Eğitim'den rekor promosyon anlaşması
İlçe Milli Eğitim'den rekor promosyon anlaşması
Özel klinikte serum sonrası ölüm iddiasına inceleme
Özel klinikte serum sonrası ölüm iddiasına inceleme
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Otel faciasında skandal iddia: Yangın daha erken mi başladı?
Otel faciasında skandal iddia: Yangın daha erken mi başladı?
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturmasında 3 tutuklama talebi
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturmasında 3 tutuklama talebi
Yaşama Tutunan Patiler Derneği hakkında kapatma talebi
Yaşama Tutunan Patiler Derneği hakkında kapatma talebi
Öğrencilere tokat atan okul müdürü açığa alındı
Öğrencilere tokat atan okul müdürü açığa alındı
İstanbul'da tüm binalarda yangın denetimi yapılacak
İstanbul'da tüm binalarda yangın denetimi yapılacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Gülben Ergen ifade verdi

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu hayatını kaybeden Sıla bebek ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermeye geldi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 12:00, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 11:53
Yazdır
Gülben Ergen ifade verdi

7 Ekim'de hayatını kaybeden Sıla bebeğin ölümü sonrası sosyal medyada tepkisini dile getiren Gülben Ergen, gelen şikayetler üzerine bugün İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermek için geldi.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Ergen, burada savcılığa ifade verdi. Şarkıcının ifadesinin ardından adliyeden ayrıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Gülben Ergen'in sosyal medya paylaşımlarında verdiği tepkinin yanı sıra, paylaşımlarına gelen yorumlar ve şikayetler de incelemeye alındı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber