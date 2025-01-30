Gülben Ergen ifade verdi
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu hayatını kaybeden Sıla bebek ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermeye geldi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 12:00, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 11:53
7 Ekim'de hayatını kaybeden Sıla bebeğin ölümü sonrası sosyal medyada tepkisini dile getiren Gülben Ergen, gelen şikayetler üzerine bugün İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermek için geldi.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Ergen, burada savcılığa ifade verdi. Şarkıcının ifadesinin ardından adliyeden ayrıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, Gülben Ergen'in sosyal medya paylaşımlarında verdiği tepkinin yanı sıra, paylaşımlarına gelen yorumlar ve şikayetler de incelemeye alındı.