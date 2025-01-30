Gülben Ergen ifade verdi

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Gülben Ergen'in sosyal medya paylaşımlarında verdiği tepkinin yanı sıra, paylaşımlarına gelen yorumlar ve şikayetler de incelemeye alındı.

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