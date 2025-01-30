O kentte ulaşıma ikinci zam!
Konya'da minibüsle ulaşım ve okul servis ücretlerine bir zam daha geldi. Minibüsle ulaşım ücretlerine son 7 ayda yüzde 81, son 2 yılda ise yüzde 235 zam yapıldı. Okul servis ücretleri de aradan geçen 4 ayın ardından yeniden zamlandı. Son zamla birlikte kentte okul servis ücretlerine son 2 yılda yüzde 275 zam geldi.
Konya'da minibüsle ulaşım ve okul servis ücretlerine zam geldi.
SON 2 YILDA YÜZDE 235 ZAM
Kentte son 7 ayda dolmuşla ulaşım ücretlerine yüzde 81 zam geldi. Geçtiğimiz Ağustos ayında dolmuş indi bindi ücretleri 11 liradan 15 liraya yükselmiş, mesafesine göre ise 18 - 20 TL olmuştu. Alınan zam kararının ardından minibüs indi- bindi ücreti 20 TL., mesafesine göre 23- 25- 27 TL'ye yükseldi. Konya'da 2023 yılı Haziran ayında indi bindi ücretleri 6 liraydı. Son zamla birlikte dolmuşla ulaşım ücretlerine yaklaşık son 2 yılda gelen zam oranı yüzde 235.
VELİLER ŞOKTA! OKUL SERVİS ÜCRETLERİ DE ARTTI
Kentte okul servis ücretlerine de üst üste zam gelmeye devam ediyor. Kentte son 2 yılda okul servis ücretlerine yüzde 275 zam geldi. 1 Ocak 2023 tarihinde en kısa mesafe (0-3 km'ye kadar) 4 bin 660 lirayken, son gelen zamlarla birlikte en kısa mesafe ücreti 17 bin 500 liraya yükseldi. Kentte okul servis ücretlerine en son 4 ay önce zam yapılmıştı.
Yeni gelen zammın ardından kentte okul servis ücretlerinin güncel fiyatı şekilde:
- 0 - 3 km'ye kadar 17 bin 500 TL,
- 0 - 6 km'ye kadar 20 bin TL,
- 0 - 12 km'ye kadar 22 bin TL,
- 0 - 20 km'ye kadar 23 bin 500 TL
Ücretler 9 taksit, peşin ödemelerde yüzde 10 indirim uygulanacak. Yeni tarifeler 03 Şubat 2025 tarihi itibariyle başlayacak.
ZAMLARA ARTAN GİDERLER GEREKÇE GÖSTERİLDİ
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, zamlara artan akaryakıt, amortisman ve işletme maliyetlerine gelen artışları gerekçe gösterdi.