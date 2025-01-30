O kentte ulaşıma ikinci zam!

Konya'da minibüsle ulaşım ve okul servis ücretlerine zam geldi.

SON 2 YILDA YÜZDE 235 ZAM

Kentte son 7 ayda dolmuşla ulaşım ücretlerine yüzde 81 zam geldi. Geçtiğimiz Ağustos ayında dolmuş indi bindi ücretleri 11 liradan 15 liraya yükselmiş, mesafesine göre ise 18 - 20 TL olmuştu. Alınan zam kararının ardından minibüs indi- bindi ücreti 20 TL., mesafesine göre 23- 25- 27 TL'ye yükseldi. Konya'da 2023 yılı Haziran ayında indi bindi ücretleri 6 liraydı. Son zamla birlikte dolmuşla ulaşım ücretlerine yaklaşık son 2 yılda gelen zam oranı yüzde 235.

VELİLER ŞOKTA! OKUL SERVİS ÜCRETLERİ DE ARTTI

Kentte okul servis ücretlerine de üst üste zam gelmeye devam ediyor. Kentte son 2 yılda okul servis ücretlerine yüzde 275 zam geldi. 1 Ocak 2023 tarihinde en kısa mesafe (0-3 km'ye kadar) 4 bin 660 lirayken, son gelen zamlarla birlikte en kısa mesafe ücreti 17 bin 500 liraya yükseldi. Kentte okul servis ücretlerine en son 4 ay önce zam yapılmıştı.

Yeni gelen zammın ardından kentte okul servis ücretlerinin güncel fiyatı şekilde: