Bakanlıktan 'yangında 3 çocuk ölümden döndü' haberlerine ilişkin açıklama

"Haberlere konu olan 3 çocuğumuz 27 Ocak'ta evlerinde meydana gelen yangının ardından ivedilikle hastanede tedavi altına alınmıştır. Tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından 3 çocuğumuz da devlet koruması altına alınmıştır."

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