Bakanlıktan 'yangında 3 çocuk ölümden döndü' haberlerine ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "Antalya'da yangında 3 çocuk ölümden döndü" haberlerine ilişkin, açıklama yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 13:04, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 13:08
Bakanlıktan, bazı basın yayın organlarında yer alan "Antalya'da yangında 3 çocuk ölümden döndü" haberlerinin ardından açıklama yapıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"3 ÇOCUĞUMUZ DA DEVLET KORUMASINDA"
"Haberlere konu olan 3 çocuğumuz 27 Ocak'ta evlerinde meydana gelen yangının ardından ivedilikle hastanede tedavi altına alınmıştır. Tedavi süreçlerinin tamamlanmasının ardından 3 çocuğumuz da devlet koruması altına alınmıştır."