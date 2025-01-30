Bingöl'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı
Bingöl'de, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 13:20, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 13:21
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda 4 parça halinde 9 gram esrar, 16 bin 860 dal içi doldurulmuş satışa hazır makaron, 935 paket sigara ve 226 bin 476 adet sigara sarma yaprağı ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.