İzmir'de 250 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
İzmir'in Torbalı ilçesinde 250 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 13:38, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 13:39
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir depoya baskın yaptı.
Depodaki aramalarda 250 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Olaya ilişkin yakalanan 3 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.