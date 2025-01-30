Yalova'da içme suyunda 'köpüklenme' olayında 4 gözaltı

Yalova Valiliği, Kurtköy derivasyonunda tespit edilen köpüklenme nedeniyle kent genelinde su kesintisine gidildiğini duyurdu. 29 Ocak 2025, saat 20.20'de tespit edilen olağandışı durum sonrası yetkililer, halk sağlığını korumak amacıyla su kesintisi kararı aldı.

📌 Numuneler alındı, detaylı analiz çalışmaları sürüyor.

📌 4 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

📌 Su kesintisinin süresi analiz sonuçlarına bağlı olarak belirlenecek.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yalova halkının sağlığı en büyük önceliğimizdir. Gerekli tedbirler alınmakta olup, süreç şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerin eski belediye çalışanları olduğu öğrenildi.