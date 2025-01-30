Atık su döktüğü iddia edildi: Bir büyükşehre ceza geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaptığı açıklamada, Balıkesir'in Burhaniye ilçesi sahilinde deniz renginin değişmesi üzerine İskele Mahallesi Adyar mevkisinde inceleme yapıldığı belirtildi.

668 BİN LİRA CEZA

Bir dere vasıtasıyla denize atık su deşarjı yapıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresinin atık su terfi merkezi şebeke hattı ve Burhaniye Atıksu Arıtma Tesisi'nin derin deniz deşarj hattından dereye atık suyun döküldüğü belirlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresine Çevre Kanunu kapsamında 668 bin 667 lira idari ceza uygulanarak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Söz konusu olumsuzluğun düzeltilmesi için Bakanlık gözetiminde çalışmalar devam ediyor. Denize deşarj edilen atık suyun incelenmesi sonrasında da standardın üzerinde kirlilik değerlerinin tespit edilmesi halinde Çevre Kanunu'na göre yeni cezalar uygulanabilir."