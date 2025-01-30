Bakan Tekin'den özel okullara fahiş fiyat uyarısı: Kapatmaya kadar gider

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullarda fahiş fiyat uygulayan, öğretmenlerine hak ettikleri özlük haklarını vermeyen, velilerden kayıt dışı ücret talep eden kurumların sektöre zarar verdiğini belirterek, "Benim sizden isteğim şu; bu süreci birlikte yürütelim. Siz de kendi içinizde bu tür kötü örnekleri ya kendi içinizde çözün ya da bize ulaştırın, biz gerekeni yapalım. Birlikte çalışmak ancak bu şekilde mümkündür. Ben tekrar söyleyeyim. Siz yapmadığınız sürece bunu biz yapacağız. Bizim yaptığımız yaptırım gücümüzün içinde hem cezai müeyyideler var ekonomik anlamda hem kapatmaya kadar gider, çekinmeyiz" dedi.

Türkiye Özel Okullar Derneği 23. Geleneksel Antalya Eğitim Sempozyumu, "Türkiye'de ve dünyada özel okullar" temasıyla Antalya'nın Serik ilçesinde başladı. 30 Ocak-1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyuma katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okulların ücret politikaları ve sektöre yönelik denetimler hakkında açıklamalarda bulundu.

"Özel okulların ücretleri konusunda yanıltıcı bir algı var"

Özel okullara yönelik ücret eleştirilerinin tüm sektörü kapsayacak şekilde genelleştirilmesinin yanlış olduğunu belirten Bakan Tekin, kamuoyunda oluşturulan algının matematiksel gerçeklerle örtüşmediğini vurguladı. Tekin, "Özel okullarla ilgili çok üst düzey hizmet sunan ve üst düzey ücret alan bazı okullar üzerinden bir eleştiri yürütülüyor. Şimdi biz sistemimizdeki verilere bakıyoruz. Türkiye'de 12 bin tane özel okul var. Ancak bu bahsedilen ücret skalasında yer alan, yüksek ücret talep eden okul sayısı sadece 22. Matematik biliyoruz, elimizde veriler var. 12 bin özel okul içindeki 22 okul üzerinden yapılan bu genellemeye karşı çıkmamız ve bu algıyı düzeltmemiz gerekiyor" diye konuştu. Özel okulda çalışan öğretmen maaşları konusuna da değinen Bakan Tekin, özel okul öğretmenlerinin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşülürken, özel okullarda çalışan öğretmenlerin maaşları konusunda kamuoyunda çok farklı bir algı oluşturuldu. Biz bu süreci yakından takip ediyoruz. Hepimiz, eğitimcilerin hak ettiği ücreti almasını istiyoruz ve bu konu bizim ortak meselemizdir" dedi.

"Özel okulların içindeki 'çürük elmalar' temizlenmeli"

Bakan Tekin, özel okullara yönelik denetim süreçlerinin bir ceza aracı değil, rehberlik faaliyeti olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, özel okul sektörünün kendi içinde yanlış uygulamalar yapan kurumlarla mücadele etmesi gerektiğini vurguladı. Tekin, "Fahiş fiyat uygulayan, öğretmenlerine hak ettikleri özlük haklarını vermeyen, velilerle ilişkilerinde usule aykırı bir biçimde kayıt dışı para alan ve bu sebepten dolayı da sizi zan altında bırakan içinizdeki çürük elmalarla siz mücadele etmezseniz; kamusal hizmeti yürütmekle, denetlemekle mükellef olan Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz bunun ardına düşeriz. Biz çocuklarımızın, velilerimizin hakkını ve hukukunu korumak için ne gerekiyorsa yaparız. Burada popülizm yapmak adına farklı şeyler söylemeyeceğim. Bu bir kul hakkı. Sizi de zan altında bırakıyor. Bizi de belli bir zorlukla bırakıyor" ifadelerini kullandı. Özel okullarda fahiş fiyat uygulayan, öğretmenlerine hak ettikleri özlük haklarını vermeyen, velilerden kayıt dışı ücret talep eden kurumların sektöre zarar verdiğini belirten Bakan Tekin, "Benim sizden isteğim şu; bu süreci birlikte yürütelim. Siz de kendi içinizde bu tür kötü örnekleri ya kendi içinize çözün ya da bize ulaştırın, biz gerekeni yapalım. Birlikte çalışmak ancak bu şekilde mümkündür. Ben tekrar söyleyeyim. Siz yapmadığınız sürece bunu biz yapacağız. Bizim yaptığımız yaptırım gücümüzün içinde hem cezai müeyyideler var ekonomik anlamda hem kapatmaya kadar gider, çekinmeyiz. Çünkü burada hukuk devleti ilkesiyle temel hak hürriyetlere sıkıntılı durumlar ortaya çıkıyor. Bizim görevimiz de bu sıkıntıları oradan kaldırmak" diye konuştu.

"Özel okulları FETÖ vesayetinden kurtardık"

Bakan Tekin, özel öğretim kurumlarının 2002 yılından bu yana ciddi bir büyüme gösterdiğini belirterek, FETÖ'nün geçmişte sektörde büyük bir ağırlığa sahip olduğunu ve bu yapının sektörü baskı altına aldığını ifade etti. Tekin, "2002 yılında Türkiye'de toplam 2 bin 395 özel okul vardı. Bugün 12 binin üzerinde özel okulumuz var. Ancak burada ikinci bir boyutu göz ardı etmemek gerekir. 2002 yılında bu 2 bin 395 özel okulun kaçı FETÖ bağlantılıydı? Bu okulların sektör üzerindeki baskısı neydi? Bunları da konuşmamız gerekiyor. FETÖ, o dönemde sayı olarak az bile olsa sektöre yön veren bir yapıya sahipti. Özel okul sektörünü bu vesayetten kurtarmış olmamız bence en büyük kazanımlardan biridir" dedi. Özel okulların Türkiye'de eğitim sisteminin önemli bir parçası olduğunu belirten Tekin, "Biz, özel okulları eğitim sistemimizde önemli bir aktör olarak görüyoruz. Kamu hizmetlerinin mümkün olduğunca geniş kitleler tarafından yürütülmesi, demokratik toplum ilkeleri açısından da gereklidir" ifadelerini kullandı.

"Özel okulların boş kontenjanları kamu için değerlendirilecek"

Özel okullardaki boş kontenjanların kamu tarafından değerlendirilmesi konusunda çalışmalara başladıklarını belirten Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Özel okulların boş kontenjanlarının kamu okulları tarafından değerlendirilmesi için bir model üzerinde çalışıyoruz. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde bu süreci başlattık. İstanbul için de Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve ilgili birimlerimiz bir çalışma yürütüyor. Bu süreci genişleterek devam ettireceğiz."

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk, özel öğretim kurumlarının karşı karşıya olduğu sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi. Başkan Öztürk, kamuoyunda özel okul ücretlerine yönelik yapılan eleştirilerle ilgili, "Elektrikten doğal gaza, sudan internete kadar tüm masraflarımız sürekli artıyor ve herhangi bir destek ya da teşvik almıyoruz. Ancak, ne zaman özel okul ücretleri açıklansa, yazılı ve görsel basında özel okullara yönelik adeta bir linç kampanyası başlatılıyor. Dünyadaki örnekleri incelediğimizde, birçok ülkede özel okul velilerine çeşitli teşvikler sağlanıyor ve okullara mali destekler veriliyor. Ancak Türkiye'de bu tür desteklerden yoksun bir şekilde eğitim hizmeti sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

TOBB Eğitim Meclisi Başkanı, İTO Eğitim Meclisi ve TOBB Eğitim Meclisi üyeleri, 450 özel okulun kurucusu, müdür ve öğretmenleri, dernek başkanları olmak üzere toplam 2 bine yakın katılımcının yer aldığı sempozyum 8 konferans ve 3 panelden oluşuyor.