2.5 aylık bebeğe kayyum atandı, gerekçesi ortaya çıktı
Adana'da yaşayan Murat Çakmak ve eşi bebeklerinden topuk kanı alınmasına izin vermedi. Konuya ilişkin Çakmak ve eşi ifadeye çağrılırken, 2.5 aylık bebeğe de kayyum atandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 14:09, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 14:13
Adana'da berberlik yapan Murat Çakmak ve eşinin 2,5 aylık bebeğine topuk kanı alınmasını istemediği için kayyum atandı.
Bir Youtube kanalına konuk olan Çakmak, ilk çocuğunda da topuk kanı ve aşı yaptırmadığını söyledi.
BEBEĞE KAYYUM ATANDI
Çakmak geçtiğimiz hafta emniyetten arandığını ve eşiyle beraber ifadeye çağrıldığını belirtirken ifadesinin alındığı günün akşamı bebeğe kayyum atandığını söyledi.
Baba Çakmak ayrıca kardeşinin mahkeme sürecine kadar vasi olarak atandığını kaydetti.