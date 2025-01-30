2.5 aylık bebeğe kayyum atandı, gerekçesi ortaya çıktı

Adana'da berberlik yapan Murat Çakmak ve eşinin 2,5 aylık bebeğine topuk kanı alınmasını istemediği için kayyum atandı.

Bir Youtube kanalına konuk olan Çakmak, ilk çocuğunda da topuk kanı ve aşı yaptırmadığını söyledi.

BEBEĞE KAYYUM ATANDI

Çakmak geçtiğimiz hafta emniyetten arandığını ve eşiyle beraber ifadeye çağrıldığını belirtirken ifadesinin alındığı günün akşamı bebeğe kayyum atandığını söyledi.

Baba Çakmak ayrıca kardeşinin mahkeme sürecine kadar vasi olarak atandığını kaydetti.