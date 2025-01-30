Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar yükselişle 167 milyar 560 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.