Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Merkez Bankası toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar yükselişle 167 milyar 560 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 14:45, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 14:46
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar yükselişle 167 milyar 560 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.