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Süresiz nafaka dönemi sona mı eriyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, nafaka konusunda yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Yapılacak değişiklikle birlikte nafaka süresinin belirlenmesinde evlilik süresi dikkate alınacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 15:07, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 15:17
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Süresiz nafaka dönemi sona mı eriyor?

Süresiz nafaka uygulamasının yerine evlilik süresine göre nafaka verilmesine ilişkin çalışma başlatıldı. Nafakasının sona ermesinin ardından geliri olmayan kadınlar için ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girecek. Bu durumdaki kadınlara sosyal yardım verilecek.

Nafaka Düzenlemesi Yolda: Evlilik Süresi Kriter Olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, nafaka konusunda yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Yapılacak değişiklikle birlikte nafaka süresinin belirlenmesinde evlilik süresi dikkate alınacak. Ayrıca, nafaka alamadığı için ekonomik sıkıntı yaşayabilecek kişilere devlet destek sağlayacak.

Düzenlemenin Detayları:

  • Kanunda "süresiz nafaka" hükmü olmamasına rağmen bazı mahkeme kararları bu tartışmayı gündeme getirdi.
  • Yeni düzenleme ile nafaka süresinin açıkça evlilik süresine bağlı olarak belirlenmesi planlanıyor.
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışmasını tamamladıktan sonra, değişiklik yasalaşmak üzere Meclis'e sunulacak.

Ekonomik zorluk çekenlerin mağduriyetleri giderilecek:

  • Nafaka hakkı tanınmadığı veya yetersiz kaldığı durumlarda Bakanlık devreye girerek destek sağlayacak.
  • Bu sayede özellikle ekonomik zorluk çeken bireylerin mağduriyeti önlenmeye çalışılacak.
  • Çalışmanın ne zaman tamamlanacağı ve yasalaşacağı konusunda henüz net bir tarih bulunmazken, sürecin önümüzdeki dönemde şekilleneceği belirtiliyor.

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