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Bakanlıktan 'kayıt dışı otelleri kapın' talimatı

Kayıt dışı faaliyet gösteren konaklama tesislerinin mühürlenmesi için 81 il valiliğine talimat gönderildi. Antalya Muratpaşa'da 50 otel mühürlendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 15:46, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 15:47
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Bakanlıktan 'kayıt dışı otelleri kapın' talimatı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nce 81 il valiliğine 'acele' ibaresiyle gönderilen Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan imzalı yazıda, işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadan, yasal süre içerisinde Turizm İşletme Belgesi almadan kayıt dışı faaliyette bulunan tüm konaklama tesislerinin mühürlenmesi istendi.

Bakanlığın yazısında, Turizmi Teşvik Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı faaliyet gösteren işletmelerin tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılması istendi. Kültür ve turizm il müdürlükleri de ilçelerde kaymakamlıklar ve belediyelere gönderdiği aynı yazı ile belirtilen şekildeki konaklama tesislerinin mühürlenmesi kararını bildirdi.

Yazıda; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 5'inci maddesinde yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren altı ay içinde bakanlıktan Turizm İşletme Belgesi almalarının zorunlu tutulduğu, bu belgeyi yasal süre içerisinde alamayan konaklama işletmelerinin faaliyette bulunamayacaklarının düzenlendiği belirtildi. Halen 2634 sayılı kanunun ilgili hükmüne muhalefet ederek bakanlıktan yasal süresi içerisinde Turizm İşletme Belgesi almadan veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın veya iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiş olmasına rağmen halen kayıt dışı turizm faaliyeti gösteren konaklama işletmeleri olduğu belirtilerek, bunların listesi de gönderildi. Yazıda, 2634 sayılı kanun uyarınca yasal sürede belgelendirilmeyen, işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadan kayı dışı faaliyette bulunan ve işyeri açma ve çalışma bulunan ancak kanun uyarınca yasal süre içerisinde Turizm İşletme Belgesi almadan kayıt dışı faaliyette bulunan tüm konaklama işletmelerinin faaliyetinin sonlandırılması ve bakanlığa bildirilmesi istendi. Türkiye'nin en çok küçük ve orta ölçekli konaklama tesisinin bulunduğu bölgelerden biri olan Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bu kapsamda 50 otelin mühürlenmesi kararı da Muratpaşa Belediyesi'ne bildirildi. Muratpaşa Belediyesi'nce listede belirtilen otellere 29 Ocak Çarşamba itibariyla tebligatlar yapıldı. İlçede bu durumdaki oteller mühürlendi.

KALEİÇİ VE CİVARINDA ÇOK SAYIDA OTEL MÜHÜRLENDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kararı sonrasında Muratpaşa Belediyesi, Kaleiçi ve civarında çok sayıda oteli mühürledi. Mühürleme işlemlerine ilişkin açıklamada bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, şunları söyledi Turizm tesislerimizin güvenliği hem insanlarımızın can güvenliği açısından hem de ülkemizin iktisadi güvenliği açısından çok önemli. Bütün kurum ve kuruluşlarla beraber her binamızda yangın denetimlerini nasıl yoğunlaştırabiliriz, neler yapabiliriz, koordinasyon içinde çalışıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı denetimler sonucu bize bildirilen 50 turistik işletme ile ilgili kapatma kararımızı işletmelere tebliğ ettik. Belediye meclisinden bazı temel kararları kısa bir hazırlıktan sonra en geç mart ayı meclisinde geçireceğiz ve uygulayacağız. Bir seferberlik halinde olan olaylardan, kaybettiğimiz canlılardan, yaşananlardan ders çıkararak bütün kurumlarla beraber çalışıyoruz, çalışacağız. Bolu'da yaşanan facianın tekrarlanmamasını bütün kalbimle diliyorum, niyaz ediyorum.

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