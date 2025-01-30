'Kafkametler' adlı geminin batmasına ilişkin 3 kişi tutuklandı

Rapor doğrultusunda gemi donatanı Kafkametler Denizcilik ve Ticaret AŞ'nin yetkilileri G.Ö, K.Ö. ve S.Ö'nün ifadelerine başvuruldu.

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