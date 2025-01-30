Kalp krizi geçiren 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Edirne'nin Keşan ilçesinde, çarşı merkezinde yürüdüğü sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki Emre Bağçe, sevk edildiği Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2025 16:36, Son Güncelleme : 30 Ocak 2025 16:38
Alınan bilgiye göre; Arkadaşları ile birlikte Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde yürüyen 19 yaşındaki Emre Bağçe, bir anda fenalaştı. Çevredeki bir bir araç ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bağçe'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Emre Bağçe, doktorların yaptığı tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Bağçe'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Keşan Asri Mezarlığı'na defnedildi.